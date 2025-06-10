Якою буде погода в Івано-Франківській області 10 червня

10 червня 2025 року в Івано-Франківській області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень підійметься до 23° тепла.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську — 21-23° тепла.
- По області прогнозують 18-23° тепла.
- У високогір’ї Карпат — 11-16° тепла.
Вітер — змінного напрямку, 3-8 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.