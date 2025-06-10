Вогнеборці ліквідували пожежу будівлі у Надвірнянському районі

10 червня о 03:25 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі у селі Яблуниця Надвірнянського району.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 150 м².

До ліквідації пожежі було залучено 20 осіб особового складу ГУ ДСНС в області та 4 одиниці техніки.

На місці події постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.