Вогнеборці ліквідували пожежу будівлі у Надвірнянському районі

10 червня о 03:25 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі у селі Яблуниця Надвірнянського району.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 150 м².
До ліквідації пожежі було залучено 20 осіб особового складу ГУ ДСНС в області та 4 одиниці техніки.
На місці події постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.