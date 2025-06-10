Завтра на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Кузюка

У понеділок 09-го червня 2025 року, додому в останнє повернувся Герой України військовослужбовець Кузюк Василь Іванович (помер в лікарні від отриманих поранень)
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на готову Пасічнянської територіальної громади Гунду Андрія.
Чин похорону полеглого героя відбудеться в середу – 11 червня 2025 року
Страшна війна забирає дорогих нам людей та найкращих! Вічна шана і слава тобі Герою Василю! Ти любив Україну і хотів бачити її вільною та незалежною… Дякуємо, що гідно зустрічаєте Героя!!!, – написав голова громади
Нагадуємо громаді, що в день приїзду траурного кортежу та до дня похорону загиблого військового в Пасічнянській громаді тривають Дні жалоби!!!
Просимо жителів громади та власників закладів утриматися від розважальних заходів на території Пасічнянської громади в Дні жалоби!!!