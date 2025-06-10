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Завтра на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Кузюка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Кузюка

Автор: Ігор Василик
10/06/2025 09:11
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У понеділок 09-го червня 2025 року, додому в останнє повернувся Герой України військовослужбовець Кузюк Василь Іванович (помер в лікарні від отриманих поранень)

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на готову Пасічнянської територіальної громади Гунду Андрія.

Чин похорону полеглого героя відбудеться в середу – 11 червня 2025 року

Страшна війна забирає дорогих нам людей та найкращих! Вічна шана і слава тобі Герою Василю! Ти любив Україну і хотів бачити її вільною та незалежною… Дякуємо, що гідно зустрічаєте Героя!!!, – написав голова громади

Нагадуємо громаді, що в день приїзду траурного кортежу та до дня похорону загиблого військового в Пасічнянській громаді тривають Дні жалоби!!!

Просимо жителів громади та власників закладів утриматися від розважальних заходів на території Пасічнянської громади в Дні жалоби!!!