«Опілля вже є і в Чехії: де там купити напої української броварні

Чехія стала шостою країною світу, куди експортує свою продукцію тернопільська пивоварня, і першою в Європі, де з’явився в продажу квас «Опілля».

Продукція найдавнішої броварні Тернополя вже продається у 54 чеських містах.

«Придбати натуральні напої «Опілля» можна в усіх українських та в’єтнамських продуктових мережах Чехії. Загалом точок продажу нашої продукції у цій країні зараз 103. На сайті пивоварні легко знайти всі точки продажу «Опілля» в Чехії. Там у звичному для європейців упакованні можна купити пиво експортової лінійки “Opillia Koryfei”, “Opillia 1851”, “Opillia Lager”, “Opillia Dunkel”, “Opillia Zero” і квас “Домашній”. Пиво — у банках і скляних пляшках, квас — у банковому форматі», — каже менеджер відділу експорту броварні Мар’яна Рогальська.

Продаж своєї продукції за кордоном «Опілля» почало навесні 2022 року. Відтоді експортову лінійку пива, яка продається й в Україні, вже полюбили жителі Польщі, Італії, США, Грузії, Великої Британії. Напої «Опілля» вони високо цінують за якість, натуральність і неперевершений смак. Причина популярності пива «Опілля» в тому, що зварене воно з добірної натуральної сировини за традиційною технологією роздільного бродіння і дозрівання за низьких температур. Справжній квас живого бродіння «Опілля Домашній» без жодних штучних складників зроблений на основі запашного українського житнього солоду.

«Чехія стала першою в Європі і другою після США країною світу, мешканці якої можуть смакувати традиційний український квас “Опілля Домашній”. Ми впевнені, що натуральне пиво з Тернополя в Чехії також полюблять, бо як світові лідери за кількістю споживання цього напою на душу населення чехи знають, що таке справжнє хмільне, — підкреслює директор відділу експорту «Опілля» Лука Гомівка. — Попит на нашу продукцію в Україні і світі зростає швидко. Аби його задовольнити, постійно вдосконалюємо технологію і збільшуємо обсяги виробництва. Тому продовжуємо працювати над розширенням географії експорту, щоб продукція «Опілля» збагачувала закордонні ринки національними традиціями і в світі популяризувала українське».

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