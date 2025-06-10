У Надвірнянській громаді Дні жалоби – сьогодні прощання із полеглим Героєм Василем Лютаном

На фронті загинув 36-річний житель Надвірнянської громади із села Красна Василь Лютан, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову територіальної громади Зіновія Андрійовича.

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У понеділок до рідного дому повернувся на ЩИТІ ще один син… Герой України – Лютан Василь Васильович! Биття ще одного серця зупинила війна… З невимовним болем у серці та сльозами на очах, схиливши голови в скорботі, Надвірнянська громада зустріла свого Захисника. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, йдеться у дописі Андрійовича

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, односельчан, бойових побратимів.

Герої не вмирають!

Вони продовжують жити в наших серцях, в нашій памʼяті та в наших молитвах.

Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож закликаємо щодо скасування проведення всіх масових заходів на території громади.

Прощання з Героєм відбудеться у вівторок 10 червня о 14:00 год село Красна!

СЛАВА УКРАЇНІ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!