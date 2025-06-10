ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
10/06/2025 08:50
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

10 червня – 85 років від дня народження Михайла Максим’юка (1940-2015), краєзнавця, лауреата обласної премії ім. В. Полєка,   автора книг з історії Надвірнянщини та її пам’ятників, уродженцю смт Битків Надвірнянського району (нині Пасічнянської сільської територіальної громади Надвірнянського району);

– 60 років виповнюється Володимиру Федораку (1965),  директору Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслуженому працівникові культури України, багаторічному начальнику управління культури, національностей і релігій Івано-Франківської ОДА (2008-2023 рр.), уродженцю м. Надвірна (нині адміністративний центр Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.