Сьогодні на Рожнятівщині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Тараса

У понеділок 09 червня, скорботний кортеж із тілом героя Володимира Тараса прибув на Рожнятівщину.
Вдячні земляки із Верхнього Струтина зустріли полеглого героя із квітами та прапорами та стоячи на колінах
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Про це повідомили у спільноті Верхній Струтинь, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ
Чин поховання наступний: вівторок 10 червня о 11.00 годині.