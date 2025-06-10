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Сьогодні на Рожнятівщині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Тараса
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Рожнятівщині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Тараса

Автор: Ігор Василик
10/06/2025 08:39
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У понеділок 09 червня, скорботний кортеж із тілом героя Володимира Тараса прибув на Рожнятівщину.

Вдячні земляки із Верхнього Струтина зустріли полеглого героя із квітами та прапорами та стоячи на колінах

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Про це повідомили у спільноті Верхній Струтинь, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

Чин поховання наступний: вівторок 10 червня о 11.00 годині.

Володимир Тарас
Сьогодні на Рожнятівщині проведуть в останню путь полеглого героя Володимира Тараса