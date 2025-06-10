Сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом Віталія Костенкова, який пережив полон та повернувся у лави ЗСУ

На фронті загинув військовослужбовець з Прикарпаття Віталій Костенков на позивний Тополя.

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У вівторок 10 червня, тіло полеглого героя востаннє повернеться на рідну Косівщину. Зустріч траурного кортежу заплановано на 10.00 годину у місті Косові на Майдані Незалежності. Місцевих жителів просять зустріти траурний кортеж із прапорами, квітами та лампадками.

24 лютого 2022 року він повернувся з-за кордону і добровільно вступив до лав ЗСУ.

Майже через рік боєць 65 днів пробув у російському полоні, опісля знову повернувся у військо.

Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці Косівської районної військової адміністрації, передає Правда ІФ

Боєць — житель села Смодна, що у Косівському районі.

10 червня 2025 року о 10:00 годині скорботний кортеж з тілом воїна прибуде на майдан Незалежності, що у Косові. Жителів громади просять зустріти полеглого воїна з квітами й запаленими свічками.

Що відомо про загиблого воїна Віталія Костенкова

Віталій Костенков на позивний Тополя мобілізувався у військо на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

З 14 березня він служив у 710 бригаді охорони Держспецтрансслужби. Разом з іншими добровольцями вирушив на фронт у складі штурмової роти. До лютого 2023 року бійці воювали на Харківщині, потім — у Бахмуті, зазначає Суспільне

До лютого 2023 року Тополя воював на Харківщині. Фото: з архіву бійця на позивний Тополя

10 лютого 2023 року у селищі Красна Гора неподалік Бахмута “Тополя” потрапив у російський полон. Пораненого бійця відправили до медблоку. Він пригадує, що ліки та матеріали для перев’язок пораненим давали, а от з їжею для полонених було важко. Віталій схуд на 16 кілограмів. Загалом пробув у неволі 65 днів.

Обміняли військовослужбовця напередодні Великодня — 15 квітня 2023 року. А вже 28 серпня того ж року Віталій Костенков повернувся на фронт.

“У мене дуже багато несплачених боргів там залишилося. Дуже багато”, — пояснював свій вчинок “Тополя”.

Воїн Віталій Костенков 65 дні пробув у російській неволі. Фото: з архіву бійця на позивний Тополя

Бійця нагородили орденом “За мужність” III ступеня. Також громада, де працював підрозділ військового, подарувала йому на знак вдячності годинник.