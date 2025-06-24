Погода на Івано-Франківщині 24 червня

24 червня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний короткочасний дощ, грози та град.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську — 24-26° тепла. По області вночі прогнозують 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 14-19° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.