Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Дмитра Ковалюка

У понеділок 23 червня, Надвірнянська громада зустріла полеглого Героя Ковалюка Дмитра Васильовича 10. 10. 1993 р.н. жителя села Верхній Майдан, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Надвірнянської міської територіальної громади Зіновія Андрійовича.

Щирий і доброзичливий Дмитро не залишався осторонь, коли хтось поруч потребував допомоги. Сьогодні ми змушені по-новому дивитися на цей світ та переосмислювати наше життя. Наша країна проходить важкі випробування, коли кожен день – це тернистий шлях боротьби за нашу свободу та право на існування. Війна триває і щодня безжально забирає найкращих. Низько схиляємо голови перед світлою памʼяттю Героя, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю та захищав кожного з нас. Його подвиг назавжди залишиться у нашій памʼяті як символ незламного духу та відданості своїй Батьківщині, йдеться у дописі.