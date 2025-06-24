Сьогодні у передмісті Франківська проведуть в останню путь полеглого героя Віталія Іванишина

У вівторок 24 червня 2025 року, на Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Віталія Іванишина, який загинув під час виконання бойового завдання у Курській області рф.
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Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський, пише Правда.
Героєві було 48 років
Віталій Іванишин народився 07 червня 1977 року. Боєць проживав у селі Підлісся. Військову службу проходив на посаді старшого водія розвідувального взводу другого штурмового батальйону 425 окремого штурмового полку “Скала”.
24 червня о 15:00 годині розпочнеться прощання з полеглим воїном.