Сьогодні у передмісті Івано-Франківська прощатимуться із полеглим героєм Володимиром Жагою

У понеділок, 23 червня 2025 року, до села Угринів прибув траурний кортеж із тілом полеглого захисника Володимира Жаги.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на КП “Електроавтотранс” ІФ

Похорон розпочнеться у вівторок 24 червня 2025 року, о 12.00 годині за адресою: вул. Солов’їна, 5, село Угринів.

Непоправна втрата в колективі КП “Електроавтотранс” ІФ та Угринівській громаді. Віддав життя за Україну військовослужбовець, старший водій, солдат ЖАГА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (30.07.1977 – 14.05.2023).

Загинув під час виконання бойового завдання біля н.п. Бахмут на Донеччині.

“Понад два роки вважався зниклим безвісти. Понад два роки сім’я жила чеканням, надією, вірою та сподіваннями. Болісна звістка про втрату прийшла з результатом молекулярно-генетичної експертизи 18 червня 2025 року, яка підтвердила загибель захисника Володимира.

Володимир Жага з листопада 2017 року працював заступником начальника служби на КП “ЕлектроАвтоТранс” до 13.02.2023 р., коли був призваний Івано- Франківським РТЦК та СП для захисту України від ворожої росії”, – йдеться у дописі.