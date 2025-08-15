Погода в Івано-Франківській області на 15 серпня

15 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують малохмарну погоду, без опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30° тепла. По області вдень — 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат — 22-27° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.