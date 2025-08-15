ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Донеччині поліг воїн з Франківщини Ярослав Надвірнянський
Автор: Олег Мамчур
15/08/2025 09:48
На Донеччині 5 серпня 2025 року загинув військовослужбовець з Калуської громади Ярослав Надвірнянський.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Андрій Найда.

Ярослав Надвірнянський жив у селі Боднарів. Він служив командиром 1 механізованого відділення — командиром машини 3 механізованого батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання сержанта.

Ярослав Надвірнянський загинув під час бойового завдання. 1 вересня воїну мало виповнитися 42 роки.