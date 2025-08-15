15 серпня відзначають Успіння Пресвятої Богородиці: особливості свята та традиції

15 серпня 2025 року православні віряни відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці за новим стилем. Свято має особливе духовне значення та супроводжується традиційними звичаями і певними заборонами.

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти найбільших свят православного церковного року. Воно присвячене завершенню земного життя Божої Матері та її переходу у Небесне Царство. Ця подія вважається радісною, адже Марія, за вірою християн, увійшла у вічне життя. Свято також символічно завершує Успенський піст та в народному календарі вважається межею між літом і осінню.

Від 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, що передбачає зміщення дат деяких свят. За цим стилем Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році відзначатиметься 15 серпня.

«Вірянам варто запам’ятати сучасну дату — 15 серпня, оскільки вона є актуальною після переходу на новий стиль», — зазначив настоятель храму ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» ПЦУ м. Кременчук, священник Анатолій Куліш.

Частина вірян продовжує дотримуватися старого юліанського календаря, за яким Успіння настає 28 серпня. Таким чином, у церковних громадах, які лишилися на старому стилі, святкування відбудеться у традиційний для них день.

Заборони в день Успіння

Свято Успіння відноситься до категорії великих церковних свят, під час яких забороняється виконувати певні види робіт. «Під забороною будь-що, що зазвичай не робиться у великі свята — шиття, прання, прибирання», — пояснив священник.

Водночас він наголосив, що якщо є нагальна потреба надати допомогу або виконати фізичну роботу, це можна зробити. Наприклад, якщо на городі в’яне рослина, її можна полити, але бажано робити це ввечері після завершення богослужіння у храмі.

Окремо Анатолій Куліш прокоментував народне повір’я щодо миття голови в день Успіння. «Раніше купання у великі свята було трудомістким процесом — потрібно було рубати дрова, гріти воду, готувати ночви, тому його намагалися уникати. Сьогодні з наявністю водопостачання це звична гігієнічна процедура, і якщо людина щодня миє голову, вона може зробити це і в день свята», — пояснив він.

Що можна робити на свято

Як і у будь-яке велике православне свято, вірянам радять у день Успіння відвідати храм, взяти участь у богослужінні та присвятити час молитві. Священнослужителі закликають зосередитися на добрих справах і приділити увагу близьким.

За словами отця Анатолія, у цей день можна читати будь-яку молитву до Пресвятої Богородиці. «Божа Мати є матір’ю всього людства, і кожен може звертатися до неї з проханнями про допомогу у будь-яких справах», — зазначив він. Молитов, присвячених Діві Марії, існує багато, і віряни можуть обрати ті, які близькі їм за змістом.

Таким чином, свято Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році в Україні частина православних громад відзначатиме 15 серпня за новим стилем, а ті, хто дотримується юліанського календаря, — 28 серпня. Незалежно від дати, воно лишається важливим духовним орієнтиром, що об’єднує віруючих у молитві та добрих вчинках.