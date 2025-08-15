За ініціативи ДБР за результатами перевірок скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та держслужбовцям

За результатами перевірок скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо надання інвалідності посадовцям, наразі перевіряються 2 тис. 630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів, повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інтерфакс-Україна

За його словами, наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

“Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження”, – уточнив директор ДБР.

Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом Президента. “Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій”, – сказав Сухачов.

Директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

“Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, – серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів”, – зазначив він.

“Робота триває”, – додав Сухачов.