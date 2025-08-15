Майже 400 працівників виконкому і комунальних підприємств Івано-Франківська воюють у лавах української армії

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Олег Мамчур
15/08/2025 11:22
Приблизно 400 працівників виконкому і комунальних підприємств Івано-Франківська воюють у лавах української армії.

Про це 14 серпня в ефірі радіо “Західний полюс” повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Тільки з виконавчого комітету і комунальних підприємств майже 400 хлопців і дівчат воюють у лавах ЗСУ. Виходимо таким методом: навіть ті, хто має бронь, сьогодні мають замінити тих хлопців, які захищають нас на Сході”, — сказав Марцінків.

Крім того, місто має можливість бронювати лише 50 відсотків працівників. Тож, за словами мера, це впливає на його життєдіяльність. Тому у Франківську не вистачає комунальників: “водіїв, тих, хто може ями латати”.

“Зараз двічі на тиждень працівники виконавчого комітету і департаментів будуть виконувати фізичну працю”, — говорить Марцінків.