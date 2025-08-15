У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Сизранського НПЗ в росії

У ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Сизранський НПЗ у рф та пункт управління росiян на Донеччинi.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«В рамках зниження наступального потенціалу противника, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора», – йдеться у повiдомленнi.

Зокрема, було уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області рф, один із найбільших у системі «Роснефти», що виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, та забезпечує потреби збройних сил рф. Зафіксовано пожежу та вибухи.

Також українські підрозділи здійснили вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії рф у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області.