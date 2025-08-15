Неподалік Івано-Франківська не розминулися легковик та мотоцикл. ФОТО

У вечірній час 14 серпня в селі Черніїв, що неподалік Івано-Франківська, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група встановила, що 49-річний водій Volkswagen Passat під час повороту ліворуч не надав перевагу 31-річному мотоциклісту Honda, який рухався назустріч, пише Правда з посиланням на поліцію.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав численні травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Обидва водії були тверезі. Транспортні засоби поліцейські вилучили.

Також в Івано-Франківську, на вулиці Грушевського, 26-річна водійка Skoda Fabia здійснила наїзд на 65-річну жінку-пішохода, яка рухалася у попутному напрямку.

Потерпіла отримала переломи кісток та садна. Водійку перевірили на стан сп’яніння — вона була твереза.