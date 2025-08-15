33-річний рефері з Тернопільської області розсудить “Прикарпаття-Благо” і “Чернігів”

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 3-го туру VBET Першої ліги. Зокрема, поєдинок “Прикарпаття-Благо” – “Чернігів”, який відбудеться найближчої неділі, 17 серпня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Ігор Садковський.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері з Тернопільської області почав обслуговувати минулого сезону, пише Правда з посиланням на Прикарпаття.

Шляхи івано-франківської команди з цим арбітром перетиналися тричі: у групі “А” він відсудив матч “Епіцентр” – “Прикарпаття” (3:0), а навесні у групі “Вибування” дві гри: “Прикарпаття” – “Кремінь” (2:1) і “Прикарпаття” – “Металург” (4:1). Поєдинок за участі “Чернігова” Ігор Садковський обслуговуватиме вперше.

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 3 тур

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Чернігів»

17 серпня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 12:00

Арбітр – Ігор Садковський (Тернопільська обл.)

Асистенти арбітра – Микола Кузьменко (Київ), Олександра Вдовіна (Львів)

Четвертий арбітр – Ігор Дебенко (Івано-Франківськ)

Спостерігач арбітражу УАФ – Андрій Валенко (Львів)