У Снятині водійка збила пішохода. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
15/08/2025 13:32
Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим пішоходом трапилася в Снятині 14 серпня.

Встановлено, що 59-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Chevrolet Aveo, проявив неуважність і здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу, пише Правда.

Дорожня аварія, конус та поліція на місці.
Білий автомобіль біля цегляної будівлі, поліція України.

Внаслідок аварії 73-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезий.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.