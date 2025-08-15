У Снятині водійка збила пішохода. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим пішоходом трапилася в Снятині 14 серпня.

Встановлено, що 59-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Chevrolet Aveo, проявив неуважність і здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу, пише Правда.

Внаслідок аварії 73-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезий.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.