Франківський «Ураган» підсумував сезон, окреслив плани та представив нового генерального партнера. ФОТО

НФК «Ураган» провів передсезонну пресконференцію, під час якої підбили підсумки минулого сезону, розповіли про підготовку до нового та представили нового генерального партнера клубу — компанію VERTICAL DEVELOPMENT.

Головний тренер Юрій Іванишин поділився результатами та ключовими моментами минулого сезону.

За його словами, у минулому сезону вдалося виконати одне завдання – здобути Кубок України. Щодо кращого виступу у регулярному чемпіонаті, то цьому завадили травми провідних футболістів, зокрема капітана Петра Шотурми.

Капітан команди Петро Шотурма, який повертається на майданчик після травми, розповів про готовність до старту чемпіонату.

“Відновлення проходить досить добре, хоча зараз готовий лише на 50%. Але вже незабаром зможу показати на паркеті усе, на що здатний, – говорить Шотурма. – Зараз в команді багато молоді і, на мою думку, саме синергія досвіду та молоді зможе забезпечити нам результат”.

Президент клубу Юлія Савко презентувала амбітні плани на новий сезон, а керівник VERTICAL DEVELOPMENT Ігор Смолинець представив бачення співпраці з «Ураганом».

Завершилася зустріч сесією запитань від журналістів.

Організатори відзначили, що партнерство з новим генеральним спонсором стане важливим кроком для розвитку клубу та досягнення нових спортивних вершин.