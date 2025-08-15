П’ять громад Прикарпаття отримають підтримку для розвитку доступності адмінпослуг

13 серпня в Івано-Франківській ОВА відбулася підсумкова робоча нарада щодо відкриття в області центрів надання адміністративних в межах співпраці з Програмою Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні».



Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську ОВА

Метою зустрічі стало підбиття підсумків візитів експерток Програми POLARIS спільно з фахівцями ОДА до п’яти територіальних громад Івано-Франківщини, які перемогли у конкурсному відборі в напрямку «Підтримка доступності адміністративних послуг». Це зокрема:

Гвіздецька сільська громада;

Дубівська сільська громада;

Єзупільська селищна громада;

Пасічнянська сільська громада;

Чернелицька селищна громада.

Під час цих візитів відбулися ознайомчі зустрічі з керівництвом громад, працівниками центрів надання адміністративних послуг та профільних підрозділів, відповідальних за організацію надання адміністративних послуг.

За результатами зустрічей експерти оцінили поточний стан надання адміністративних послуг, визначили ключові потреби та надали рекомендації, що стануть основою для розробки дорожніх карт розвитку ЦНАП.

Додатково, поза рамками реалізації проєкту, експерти мали можливість відвідати Підгайчиківську сільську громаду, яка в майбутньому планує також відкрити ЦНАП.

За результатами зустрічі з представниками проекту Polaris заступник голови облдержадміністрації Вадим Созоник наголосив, що в обласної державної адміністрації, як і у проєкту Polaris, є спільна мета – забезпечити рівний і зручний доступ до адмінпослуг для кожного мешканця, незалежно від того чи це сільська, селищна чи міська громада. І саме участь прикарпатських громад у проєкті дозволить впровадити сучасні підходи та підвищити якість обслуговування населення на Івано-Франківщині.

Програма POLARIS «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» (2024–2028) фінансується урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida і реалізується організацією SALAR International.

Вона спрямована на коротко- та довгострокову підтримку громад, посилення їх спроможності надавати публічні послуги, брати участь у процесах відновлення та відбудови, а також виконувати вимоги для вступу України до ЄС.

Допомога громадам за напрямом «Підтримка доступності адміністративних послуг» включає: