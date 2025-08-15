У Франківську відкрили виставку картин з Донеччини, врятованих з-під обстрілів. ФОТО

14 серпня в Музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку “Схід: Рівень свободи”.

Упродовж тижня в Івано-Франківськ з різних міст України та Європи привозили картини авторства 23 митців з Донеччини, загалом — понад 70 робіт, повідомив кореспондент Суспільного.

Серед авторів експонованих робіт — Андрій Новіков, Сергій Сметанкін, Оксана Дашивець, Оксана Гнатишин, Тарас Дудка. Картину останнього художника Музею мистецтв Прикарпаття подарували. Цю роботу планують розіграти на аукціоні за донат для ЗСУ.

“Ми почали співпрацю з музеєм ще з часів першого нападу московитів на Донецьк. Вже немає виставкового центру Куїнджі, немає музею. Музей виставив ці роботи, не маючи свого приміщення. Художники відізвалися зі всієї України і Європи”, — говорить виконувач обов’язків директора Музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець.

В експозиції виставлені 73 роботи, з них 25 — копії врятованих із зони бойових дій полотен, які Донецький обласний художній музей збирав протягом 10 років. У межах виставки представлені також вироби з кераміки й скульптура. Одна з робіт авторства Сергія Сметанкіна виконана фарбою на стінці ящика від використаних снарядів.

“Тут представлена графіка, живопис. Є і професійні митці, й аматори. Є стиль і ближчий до імпресіонізму, й реалізму. Є авторські техніки, якщо говорити про графіку, кераміку”, — каже директорка Донецького обласного художнього музею Олена Фідря.

Мисткиня Віроніка Драпак із Донеччини розповідає так про свої роботи: “Графіка — із серії “Гай”. Вона — про те, як нищиться наш край, зокрема Донецький. Я дуже люблю степ, це — мій дім, дуже добре там почуваюся. І коли бачу кадри з дронів, як горять наші ліси, посадки, нічого не залишається — це мене зачіпає не менше, ніж втрати людей”.

За словами Олени Фідрі, Донецький обласний художній музей продовжує наповнювати фонди й брати участь у проєктах. Нині його приміщення — у Краматорську.

“Музей продовжує працювати, існувати. Він не закрився. Хоча зараз, можна сказати, що це — музей без стін. Тому ми працюємо зараз без виставкового приміщення”, — каже Олена Фідря.

Виставка “Схід: Рівень свободи” в Музеї мистецтв Прикарпаття триватиме 21 день.