Перекинута машина на дорозі з поліцейським авто
Між Голинем та Пійлом трапилася ДТП. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
15/08/2025 15:22
Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня на автошляху між селами Голинь і Пійло.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор

За словами очевидців, дорожньо-транспортна пригода сталася близько двох годин тому. Зіткнулися легковий автомобіль марки Kia та вантажівка. На місці події працюють правоохоронці та медики.

За попередньою інформацією поліції, водій Kia прямував із Долини в напрямку Івано-Франківська. Йому раптово стало зле, що й призвело до зіткнення з вантажівкою. Внаслідок удару легковик перекинувся на дах і зазнав серйозних механічних пошкоджень. Стан водія оглянули медики.

