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Погода в Івано-Франківській області 11 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 11 березня

Автор: Олег Мамчур
11/03/2025 09:21
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11 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненням. Вночі — невеликий дощ, вдень — помірний.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4° тепла, вдень повітря прогріється до 16-18° тепла.
  • По області вночі — 2-7° тепла, вдень стовпчики термометра показуватимуть 13-18° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 2-7° тепла, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.