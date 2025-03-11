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Стара будівля у зимовому туманному пейзажі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рятувальники Івано-Франківщини попереджають туристів про шторм

Автор: Lilia
11/03/2025 09:34
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Прикарпатські рятувальники застерігають туристів, які планують найближчим часом підніматись у гори. У високогір’ї Карпат шторм.

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Пише Правда.іф з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття

“Станом на 08:00, 11.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 24 м/с., температура повітря -1°С.

Не виходьте у високогір’я!” – йдеться у дописі.