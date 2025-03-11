“Горам не пасують хмарочоси”: чому Ворохта увійшла до топ кращих туристичних сіл світу

90% бюджету Ворохтянської громади на Івано-Франківщині — це гроші, які надходять від туризму. Майже всі місцеві підприємці дотичні до цієї сфери та розвивають її. Кілька років тому вони створили туристичну раду.

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За “джентльменською” угодою місцевий бізнес “вийшов з тіні” і почав сплачувати податки в бюджет. Місцева влада натомість ці гроші спрямовувала на розвиток громади.

За кілька років у Ворохті створили кілька нових туристичних локацій, розробили бренд селища та виграли кілька міжнародних грантів. А також вибороли для Ворохти місце у переліку найкращих туристичних сіл світу за версією Всесвітньої організації туризму при ООН. Таку відзнаку громада отримала у листопаді 2024 року. Її заявку на конкурс відібрали з-понад 260 учасників із понад 60 країн світу.

За що Ворохта отримала таку нагороду та що це дасть громаді — читайте у матеріалі Суспільного.

“Туризм для Ворохти — це основа, фундамент”

Селищний голова Ворохти Олег Дзем’юк розповідає: у громаді немає великих промислових підприємств, тож 90% місцевого бюджету — це надходження від туризму. З його слів, раніше Ворохту вважали насамперед місцем для зимового гірськолижного відпочинку, однак за останні роки найбільше туристів відвідують селище влітку.

Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

“Туризм для Ворохтянської громади — це є все. Це — наша основа, наш фундамент. Ми поступово десь тяжіємо до літнього сезону. А влітку — це мандрівки в гори, коні, мотоцикли, джипінг і багато різних атракцій, які ми можемо надати нашим туристам”, — розповідає Олег Дзем’юк.

Найбільший потік туристів від початку повномасштабного вторгнення був навесні, влітку та восени 2023 року. Для зимового відпочинку люди обирають курорти, де є інфраструктура — підіймачі й траси для катання на лижах і сноубордах.

Траса для катання на лижах і сноубордах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

“Взагалі за своєю історією Ворохта — це зимовий курорт, тому що тут є трампліни, тут колись був біатлонний стадіон. Сюди приїжджали відпочивати, їздити на лижах з половини Європи. Зараз, на жаль, у нас немає інфраструктури”, — каже голова громади.

Зимовий туристичний сезон 2024-2025 став найгіршим для Ворохти за останні 10-15 років, розповідає Олег Дзем’юк.

Люди катаються на лижах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

“Все ж таки до нас сюди приїжджає турист середнього рівня. А середній турист “просів”, тому що багато з них зараз мобілізовані до війська. Багато не думають про відпочинок, а про те, як забезпечити себе всім необхідним. Але є і позитивна тенденція. Багато військових до нас вже почали приїжджати, тому що хлопці й дівчата йдуть у відпустки. Хтось хоче покататися на лижах, подихати чистим повітрям. І тому важливо, що вони приїжджають саме за цим сюди — за горами, чистим повітрям, чистою водою”, — каже Олег Дзем’юк.

Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

Як у Ворохті працює туристична рада

Щоб розвивати туризм у Ворохті, на початку утворення громади місцеві підприємці вирішили створити туристичну раду, розповідає один з її представників Віталій Кермощук. Основна мета ради — комунікація між локальним бізнесом та владою.

“Ми зібрали збори бізнесу. І перше, що в нас було, це — така “джентльменська” угода, що бізнес “виходить з тіні”, починає добросовісно сплачувати податки, а місцева влада використовує ці гроші на розвиток туризму. На момент створення громади туристичний податок з двох сіл — це Ворохта і Татарів — складав 170 тисяч гривень. Уже у перший рік такої взаємодії туристичний податок виріс до 500 тисяч гривень”, — розповідає представник ради.

Ворохта — у переліку найкращих туристичних сіл світу. Суспільне Івано-Франківськ

Зараз до туристичної ради входять 23 підприємці. Віталій Кермощук пояснює, що це — люди, які хочуть змін у громаді та залучення якомога більшої кількості туристів.

“Це — співпраця органу місцевого самоврядування з туристичним бізнесом. Будь-які рішення ми разом узгоджуємо, рекомендуємо, підказуємо, а вже місцева влада дивиться, чи його ухвалювати, чи не ухвалювати”, — пояснює Віталій Кермощук.

За останні кілька років підприємці разом із представниками місцевої влади розробили бренд Ворохти. Залучили закордонні гранти для облаштування локації біля найменшого віадука та створення еколокації на місцевому болоті Рудяк. Цьогоріч за гранти та гроші з місцевого бюджету планують спорудити туристично-інформаційний центр.

Найменший віадук у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

“Наш бюджет насамперед спрямований на підтримку Збройних сил України. Але потрібно працювати й розвивати тут громаду, щоб наші хлопці та дівчата повернулися в кращі громади. І для цього ми залучаємо гранти, і максимально намагаємося працювати тут, бути надійним тилом, щоб додому хотілося повертатися”, — каже керівниця відділу туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій громади Марина Андрухович.

Як Ворохта увійшла у перелік кращих туристичних сіл світу і що це дасть громаді

Для того, щоб Ворохта потрапила до переліку одного з найкращих туристичних сіл світу, працювала ледь не вся громада, продовжує Марина Андрухович.

Старий будинок у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Старий будинок у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Старий будинок у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Старий будинок у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

“Кожна людина, всі, хто живуть у громаді, долучений до цієї нагороди. В людей дуже різні думки, за що дали таку відзнаку. Загалом ми, заповнюючи заявку, висвітлювали нашу роботу у сфері туризму, відколи громада стала окремою. І тут було що висвітлювати. Це — робота бізнесу, його соціальна свідомість, співпраця влади й бізнесу. Це — нагорода за нашу діяльність, яку ми активно здійснювали три роки”, — каже посадовиця.

Ця відзнака — визнання туристичного потенціалу Ворохти, промоція селища, як бренду в Україні та світі, додає голова громади Олег Дзем’юк.

“Впізнаваність буде залучати людей, приносити гроші в бюджет, розвивати наш економічний і туристичний потенціал”, — каже голова громади.

Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

Ворохтянську громаду долучили до спільноти ООН Туризм, де проводять навчання для підтримки сталого розвитку туристичних сіл, розповідає Марина Андрухович. З її слів, жодної фінансової підтримки громада не отримала після того, як потрапила до переліку кращих туристичних сіл світу від ООН.

“Коли село отримує таку нагороду, то не має жодних фінансових виплат, але воно одержує можливості, які можна використовувати або ні. Тобто нас “кидають” у цю бульбашку з туристичним потенціалом. І ви можете співпрацювати з однодумцями. У вас є села, в яких є успішні кейси. Вони вже залучили певних інвесторів, партнерів, фінансування. Ви можете з ними спілкуватися, обмінюватися інформацією і шукати, залучати цих же партнерів і фінансові можливості в громаду”, — розповідає очільниця відділу туризму.

Що про відзнаку кажуть місцеві жителі

Василя Молдавчука в селищі люди знають за прізвиськом Полатайко. Він 30 років возить туристів на своїй кареті з конем. Для них проводить екскурсії, розповідає про історію селища, архітектурні памʼятки та гірські маршрути.

Кінь Зорік. Суспільне Івано-Франківськ

На питання, за що Ворохта отримала звання одного із кращих туристичних сіл світу, відповідає так: “За те, що ми ставимося дуже добре до людей. Оце, напевно, за те. Дуже гарна наша Ворохта, але канатну дорогу перекрили в нас, і дуже мало людей. Перед війною привезли, повинні були її вже встановлювати, тут війна почалася — далі “облом рук”. Якби канатна дорога була, туризм би процвітав, заїжджали б люди. І для магазинів було б, і для коней було б, і для таксі — всім би було”.

Місцевий житель Петро Романюк продає сувеніри, вишиванки та приймає туристів у своєму будинку. Він вважає, що, надаючи Ворохті відзнаку найкращого туристичного села світу, представники ООН Туризм зважили й на те, що селище незабудоване і має багато простору.

Ринок у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

“Горам не пасують хмарочоси. Ворохта розкидана. Є відстані, де для людини є комфорт, нема скупчення людей. Вони, я думаю, і на це звернули увагу. Розумієте, є недоліки, звичайно. Є, як у кожній сім’ї, в кожному селі чи місті. Але тут є затишок. Це — єдине місце, де можна відпочити душею. Я живу не дуже високо в горах і дивлюся, як люди гуляють, яка в них радість в очах. Ворохта так географічно розташована, що сюди тягне всіх”, — говорить чоловік.

Місцевий житель Ігор Дем’янюк запрошує військовослужбовців провести у Ворохті відпустку.

Карета з конем, якою Василь Молдавчук возить туристів. Суспільне Івано-Франківськ

Василь Молдавчук проводить екскурсії для туристів та розповідає про історію селища Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

Карета з конем, якою Василь Молдавчук возить туристів. Суспільне Івано-Франківськ

Василь Молдавчук проводить екскурсії для туристів та розповідає про історію селища Ворохта. Суспільне Івано-Франківськ

“Цей дух гірський, який постійно тобі дає можливість мати хороший настрій. Ти прокинувся зранку, просто розплющив очі, побачив природу і тобі вже приємно. Я якийсь період мав можливість захищати нашу неньку. Приїхав зараз додому і відчуваю, що це — взагалі неймовірний край, хочеться ковтати цю природу безперестанку”, — розповідає чоловік.

Що цікавого є у Ворохті

На сайті The Best Tourism Villages Ворохту описують, як мальовничий гірський курорт та яскравий центр для пригод.

“Ворохта слугує воротами для досліджень, з мальовничими пішохідними стежками, унікальними архітектурними пам’ятками та історичним залізничним віадуком, що робить його ідеальним місцем як для любителів природи, так і для шукачів гострих відчуттів”, — йдеться на сайті.

У селищі є віадуки кінця ХІХ століття, три церкви, яким понад сто років. Одна з них побудована без жодного цвяха у XVII столітті і є памʼяткою архітектури національного значення. На вулицях селища можна натрапити на сторічні вілли.

Церква, яка побудова у XVII столітті. Суспільне Івано-Франківськ

Також туристи можуть відвідати трампліни для стрибків на лижах, яким у 2022 році виповнилося 100 років. На них досі тренуються спортсмени, а кілька груп туристів спостерігають за цим.

Трамплін для стрибків на лижах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Трамплін для стрибків на лижах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Трамплін для стрибків на лижах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Трамплін для стрибків на лижах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Трамплін для стрибків на лижах у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Однією з нових локацій у селищі є болото Рудяк. За словами голови громади Олега Дзем’юка, це — унікальна екосистема в Карпатах, яку можна побачити лише в тайзі й у Ворохті.

Болото Рудяк у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Болото Рудяк у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Болото Рудяк у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Болото Рудяк у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Наразі у селищі є один музей. Він належить сімʼї Ірини Зарецької. Музей відкрили у 2023 році, експонати для нього надавали місцеві жителі й митці. Багато речей в експозиції сім’я викуповувала сама. В музеї можна ознайомитися з культурою та побутом гуцулів, а також із роботами сучасних майстрів. Речі можна приміряти й спробувати на дотик.

Гуцульське вбрання та аксесуари. Суспільне Івано-Франківськ

Музей, де можна ознайомитися з культурою та побутом гуцулів, а також із роботами сучасних майстрів. Суспільне Івано-Франківськ

Гуцульське вбрання та аксесуари. Суспільне Івано-Франківськ

Музей, де можна ознайомитися з культурою та побутом гуцулів, а також із роботами сучасних майстрів. Суспільне Івано-Франківськ

Керівниця відділу туризму селищної ради Марина Андрухович додає до переліку активностей катання на конях, а також підйоми в гори.

Коні у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Катання на конях. Суспільне Івано-Франківськ

Катання на конях. Суспільне Івано-Франківськ

Коні у Ворохті. Суспільне Івано-Франківськ

Катання на конях. Суспільне Івано-Франківськ

“Ворохта — на перехресті трьох масивів. Тобто звідси ви можете розпочати похід на Горганський масив, Чорногору і Покутсько-Буковинські Карпати. Рідко де ви таке зустрінете, щоб населений пункт розташовувався на перехресті, і ви могли сьогодні відвідати Горгани, а завтра — Чорногірський хребет”, — розповіла Марина Андрухович.