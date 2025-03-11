На Прикарпатті гасять масштабні лісові пожежі.ВІДЕО

На Прикарпатті продовжують боротися з лісовими пожежами. Горить лісова підстилка, чагарники та суха трава у Івано-Франківському, Надвірнянському та Косівському районах. Зараз триває ліквідація масштабних лісових пожеж на територіях Пасічнянської та Солотвинської громад.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Знову на Прикарпатті 117 пожеж сухої трави за добу.

Повідомлення про пожежу лісової підстилки в селі Пасічна Надвірнянського району надійшло в другій половині дня 10 березня.

До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Через значне посилення вітру пожежа поширилася на площу близько 10 га.

До ліквідації пожежі залучено 53 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Також направлено чергову зміну ОКЦ та Мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в області.

Здійснено оповіщення населених пунктів, яким існує загроза поширення вогню.

11 березня о 05:10 надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки на горі Погар, в селі Кричка, Івано-Франківського району. Площа пожежі наразі встановлюється.

О 05:17 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників та лісової підстилки в лісі в селі Снідавка Косівського району. Площа пожежі орієнтовно 4 га. До ліквідації пожежі залучено 9 рятувальників та 3 одиниці техніки. Також до ліквідації пожеж залучено лісників та місцеве населення.

Поки хтось спалює суху траву, вогонь нищить гектари лісу, тварини гинуть у жахливих муках, а рятувальники ризикують життям, щоб зупинити стихію!

Зараз триває ліквідація масштабних лісових пожеж на територіях Пасічнянської та Солотвинської громад.

“Горять гектари у важкодоступній місцевості. А через пориви вітру вогонь швидко поширюється, спалюючи на своєму шляху все живе.

До ліквідації залучено команди вогнеборців та лісівників, використовується спецтехніка.

Будьте відповідальні та небайдужі!” – закликає голова Івано-Франківсько- ОВА Світлана Онищук.

У разі виникнення пожежі – одразу телефонуйте 101.

На відео – масштабна лісова пожежа на території Пасічнянської ТГ.