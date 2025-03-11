Десятки дронів атакували Москву та область: є загиблий та поранені

У ніч на 11 березня дрони завдали удару по столиці росії та підмосков’ю.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Hromadske.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що масова атака розпочалася о 4-й ранку. Станом на 6:00 мер Москви Сергій Собянін звітував про 69 збитих українських БпЛА.

На цю мить відомо про одного загиблого та трьох поранених у Ленінському міському окрузі (місто Видне) та Домодєдово (село Ям), повідомив губернатор.

За словами Воробйова, уламки безпілотників упали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше сім квартир з 19-го по 22-й поверх будинку на Північному шосе.

Місцеві ЗМІ повідомили про пошкодження рейок залізничної дороги біля станції Домодєдово, а також пожежу на автостоянці місцевого підприємства. Роботу аеропортів в області призупинили.

У Міноборони рф заявили, що загалом за ніч перехопили та знищили 337 українських безпілотників, зокрема 91 БпЛА над територією Московської області та 126 БпЛА над територією Курської області.

Також повідомляють про збиття дронів над Брянською, Бєлгородською, Калузькою, Липецькою, Орловською, Воронезькою та Нижньогородською областями.

Представниця МЗС росії Марія Захарова вважає, що атака дронів пов’язана із візитом до Москви високопоставленої закордонної делегації, зокрема генсека ОБСЄ. Тим часом Bloomberg повідомив про плани Стіва Віткоффа — представника президента Дональда Трампа на Близькому Сході — відвідати Москву для зустрічі з володимиром путіним.