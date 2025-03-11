На Прикарпатті ліквідували черговий канал нелегального переправлення чоловіків через держкордон. ФОТО

Правоохоронці викрили трьох жителів Прикарпаття, які створили схеми для ухилення від військової служби та нелегального перетину державного кордону України особами призовного віку. Порушників затримали під час чергової спроби організації трансферу. Слідчі вже висунули їм підозри у скоєнні злочину.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Заблокували незаконний канал переправлення чоловіків за кордон слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками СБУ. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як встановили правоохоронці, до злочинної діяльності причетні троє мешканців Прикарпаття. Зловмисники підшукували військовозобов’язаних чоловіків з різних областей України, проводили інструктаж та перевозили їх до прикордонних районів Буковини. Далі організовували їм перехід до Румунії та Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Вартість такої «послуги» становила 9,5 тисячі доларів США з особи.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних «на гарячому» під час спроби переправлення чергового «клієнта».

“Під час обшуків за місцями проживання зловмисників та в їхніх транспортних засобах виявлено та вилучено речові докази: грошові кошти отримані від злочинної діяльності, транспортні засоби, які використовували для перевезення чоловіків, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, чорнові записи. Двох фігурантів поліцейські одразу затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, – йдеться у дописі.

Їхньому спільнику слідчі також повідомили про підозру.

Загалом дії трьох фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України.