Поліція знайшла підлітків, які в Пасічній перегороджували дорогу гіллям

У Пасічнянській громаді поліція встановила двох підлітків 15-16 років, які 27 січня перекрили дорогу на вулиці Галечко залишками дерев. Батьків правопорушників притягнули до адмінвідповідальності.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на голову Пасічнянської громади Андрія Гунду.

Старший інспектор з ювенальної превенції Надвірнянського відділку капітан поліції Михайло Нагорняк встановив двох підлітків віком 15-16 років, які 27 січня перекрили рух на вулиці Галечко в Пасічній залишками дерев. Обоє юнаків – мешканці громади.

Батьків неповнолітніх притягнули до адмінвідповідальності за статтею про невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Матеріали скерували до суду для прийняття законного рішення.

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда наголосив, що мета правоохоронців – не покарання, а запобігання подібним випадкам у майбутньому.