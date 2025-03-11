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Поліція знайшла підлітків, які в Пасічній перегороджували дорогу гіллям
Диван на коліщатках в темній вітальні

Поліція знайшла підлітків, які в Пасічній перегороджували дорогу гіллям

Автор: Олег Мамчур
11/03/2025 11:37
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У Пасічнянській громаді поліція встановила двох підлітків 15-16 років, які 27 січня перекрили дорогу на вулиці Галечко залишками дерев. Батьків правопорушників притягнули до адмінвідповідальності.

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Про це пише Правда з посиланням на голову Пасічнянської громади Андрія Гунду.

Старший інспектор з ювенальної превенції Надвірнянського відділку капітан поліції Михайло Нагорняк встановив двох підлітків віком 15-16 років, які 27 січня перекрили рух на вулиці Галечко в Пасічній залишками дерев. Обоє юнаків – мешканці громади.

Батьків неповнолітніх притягнули до адмінвідповідальності за статтею про невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Матеріали скерували до суду для прийняття законного рішення.

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда наголосив, що мета правоохоронців – не покарання, а запобігання подібним випадкам у майбутньому.