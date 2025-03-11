16-річний Ілля Хруник — новачок «Прикарпаття»

Минулого тижня “Прикарпаття” заявило чергового новачка – відтепер честь команди захищатиме вихованець СДЮСШОР “Прикарпаття” Ілля Хруник.

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16-річний талант довший час перебував у полі зору тренерського штабу і ось зараз заслужив місце в основній команді, тож у весняній частині сезону зможе дебютувати у професіональному футболі. Разом з тим він продовжить виступи і в Еліт-лізі ДЮФЛУ у складі команди СДЮСШОР “Прикарпаття” U-17 (тренер Валентин Москвін).

Ілля Хруник (06.10.2008) вважається одним з найперспективніших футболістів свого віку. У сезоні 2023/24 гравець забив 17 голів у 19 матчах Вищої ліги ДЮФЛУ і тим самим увійшов до ТОП-10 найрезультативніших гравців вікової категорії U-16. Висока результативність не залишилась поза увагою скаутів як провідних футбольних академій України, так і тренерського штабу юнацької збірної U-17.

У вересні минулого року Ілля заслужено отримав виклик на НТЗ “синьо-жовтих” у Львові, де зіграв у двох спарингах проти “Карпат” U-19 та “Руху” U-19, ставши при цьому першим за кілька останніх років представником СДЮСШОР “Прикарпаття” у збірних України.

Далі більше – у листопаді футболіст у складі збірної вирушив на збори до Хорватії. Саме там і відбувся його повноцінний дебют за збірну України U-17, вийшовши на поле у спарингу проти місцевих однолітків в середині другого тайму (0:0).

У рамках підготовки до весняної частини сезону 16-річний атакуючий півзахисник пройшов навчально-тренувальні збори, взяв участь в усіх контрольних матчах “Прикарпаття”, а у спарингу з “Реверою 1908” навіть відзначився забитим м’ячем. У івано-франківській команді Ілля Хруник обрав собі 19-й ігровий номер.