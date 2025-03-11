У Франківську водій вчинив ДТП та поїхав з місця пригоди

Днями франківські патрульні отримали виклик про ДТП на вулицю Січових Стрільців.

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Заявник повідомив, невідомий на автомобілі BMW допустив зіткнення з його автомобілем Mercedes-Benz та покинув місце події, пише Правда з посиланням на пресслужбу відомства.

Опрацьовуючи повідомлення, патрульні встановили та розшукали автомобіль та водія, причетного до аварії.

Спілкуючись з 33-річний кермувальником BMW поліцейські виявили ознаки спʼяніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі, де підтвердили факт спʼяніння.

На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.