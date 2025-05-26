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Погода в Івано-Франківській області 25 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 26 травня

Автор: Олег Мамчур
26/05/2025 09:19
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26 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний дощ та грози.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень — 13-15° тепла.
  • По області вночі прогнозують 3-8°, вдень — 10-15° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 0-5°, вдень — 4-9° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.