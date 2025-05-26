Погода в Івано-Франківській області 26 травня

26 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний дощ та грози.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень — 13-15° тепла .

. По області вночі прогнозують 3-8°, вдень — 10-15° тепла .

. У високогір’ї Карпат вночі — 0-5°, вдень — 4-9° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.