Як технології масштабування та HDR на основі ШІ від Самсунг допомагають покращити якість зображення 8К

Зростання розмірів телевізійних екранів та їх роздільної здатності є еволюційним процесом, якому притаманний лише один, але суттєвий недолік: контент, який розрахований на меншу роздільну здатність, виглядає на більших екранах розмитим і вкрай непривабливим.

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Як із цим боролися до появи ШІ

Просте масштабування полягає в тому, що коли потрібно показати контент HD на дисплеї 4К, кожен піксель отримує 4 свої копії. Якщо конвертувати HD у 8К, то це буде вже 16 пікселів. У результаті зображення робиться блочним, без градієнтних переходів.

Тому почали використовувати математичні апроксимаційні методи.

Білінійна інтерполяція потребувала великої обчислювальної потужності й була не надто ефективною. Кращі результати демонструє бікубічна інтерполяція, яка витягує колір із 16 найближчих пікселів у всіх напрямках. Але й цей метод створює розмите зображення (ефект ореолу).

Секрет Samsung: машинне навчання та розпізнавання об’єктів

Зі збільшенням потужності процесорів та появою ШІ з’явились можливості використовувати методи, які базуються на кращій математиці та машинному навчанні. Саме цим шляхом і пішла компанія Samsung у своїх телевізорах 8К.

Технологія під назвою машинне навчання із надвисокою роздільною здатністю (MLSR) на базі ШІ бере відеопотік із нижчою роздільною здатністю та масштабує його, щоби він відповідав роздільній здатності більшого екрана із вищим співвідношенням PPI.

ШІ в цій технології відповідає за процес, який в індустрії ШІ називається «зворотною деградацією». Спочатку ви берете зображення високої роздільної здатності та знижуєте її до нижчої, відстежуючи, які візуальні дані втрачаються.

Потім ви маєте виконати зворотний процес і навчити свій ШІ заповнювати відсутні дані із зображень низької роздільної здатності, щоби вони показували зображення високої роздільної здатності.

8K-процесори Samsung містять банк формул із базою даних формул для різних об’єктів, таких як яблуко чи літера «А». Коли процесор розпізнає розмите яблуко в руці актора, він відновлює краї яблука, виправляє будь-які артефакти стиснення та гарантує, що порожні пікселі набудуть правильного відтінку червоного на основі того, як яблука виглядають насправді, а не на базі розпливчастих статистичних алгоритмів. Крім того, поряд із відновленням конкретних об’єктів, штучний інтелект налаштовуватиме ваш потік на основі того, що ви дивитеся.

Технологія Auto HDR Remastering Pro

Нові телевізори бренду використовують цю функцію, яка також базується на ШІ, для аналізу відтворюваного відео та внесення змін до нього, щоби покращити яскравість і кольори, щоби воно виглядало як HDR-відео. Auto HDR Remastering Pro аналізує контент покадрово, застосовуючи адаптивне до сцени розширення кольорів для реалістичного зображення та яскравих кольорів, навіть у темних сценах.

Отже, ви дізналися, як сучасні 8К Smart TV від Самсунг справляються із проблемою показу контенту HD чи 4К на великих екранах. Але перед тим, як купити телевізор Samsung онлайн, радимо проконсультуватися з експертами від Алло. Вони порадять, яка саме модель буде оптимальною у вашому конкретному випадку, з огляду на всі супутні чинники.

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