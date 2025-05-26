На Івано-Франківщині чоловік захворів на ботулізм – перший випадок 2025 року

Цього року на Прикарпатті вперше зареєстровано захворювання на ботулізм, пов’язане із вживанням консервованого м’яса домашнього приготування.

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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає Правда.іф.

“Після вживання недоброякісної їжі у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття живота, головний біль. Через два дні приєднались такі симптоми, як порушення зору і ковтання, сухість у роті. Захворілого було госпіталізовано до КНП “Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради”, де встановлено діагноз «Ботулізм», надано необхідне лікування та введено протиботулінічну сироватку. На теперішній час хворий продовжує лікування”, – йдеться у повідомленні.

Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridiumbotulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.

Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей.

Найчастіше реєструються захворювання, пов’язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в’яленої риби, м’ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Ці продукти частіше викликають групові, «сімейні» спалахи захворювань.

Для профілактики ботулізму рекомендують суворо дотримуватися основних санітарно-гігієнічних правил при обробці, зберіганні та приготуванні продуктів харчування і сировини, а саме:

• використовувати під час консервування тільки свіжі, доброякісні, без ознак псування, продукти;

• перед консервуванням сировину, особливо гриби, необхідно ретельно промивати чистою проточною водою для видалення залишків ґрунту;

• чистити рибу одразу після вилову, обов’язково видаляючи з неї кишки;

• дотримуватись правил стерилізації банок, кришок та режимів теплової обробки продуктів в домашніх умовах;

• зберігати домашні консерви в холодильнику або іншому прохолодному місці не більше року;

• при найменшій підозрі не вживати консерви зі здутих (бомбажних) банок;

• бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення;

• не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках;

• купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;

• при консервуванні м’ясних та рибних продуктів в домашніх умовах необхідно стерилізувати консерви при температурі +115… +120 °С – не менше 40-60 хв. з подальшою їх герметичною упаковкою;

Негайно звертайтеся до лікаря при найменшій підозрі на ботулізм:

• порушення зору;

• сильно виражена сухість у роті;

• тихий, гугнявий голос;

• підвищена стомлюваність;

• м’язова слабкість чи запаморочення.