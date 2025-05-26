Юрій Радульський — у символічній збірній 9-го туру другого етапу Першої ліги

Sport Arena називає символічну збірну чергового ігрового вікенду Першої ліги сезону 2024/25.

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Приємно, що після виїзної нічиєї з “Діназом” (2:2) до числа найкращих гравців туру увійшов фланговий захисник івано-франківської команди “Прикарпаття” Юрій Радульський, в активі результативна передача з кутового, коли був забитий м’яч гостей.

Відзначимо, що це друге подібне визнання для 24-річного гравця “Прикарпаття” у цьому сезоні.

Окрім цього, правий півзахисникМаксим Соловйов став кращим гравцем за амплуа у Групі “Вибування”, а забитий м’яч Романа Барчука Sport Arena визначила найкращим голом туру.

Правий захисник – Юрій Радульський (Прикарпаття)

Це яскравий тур для правих оборонців – чого варте рішення Вікторії перевести Ульянова на протилежний край, і він встиг заробити пенальті для сум’ян із Минаєм. Або Бужин, який вийшов на заміну й створив переможний гол із двома іншими джокерами Полтави – Шмигельським і Стрельцовим. Але наш вибір – це Радульський. Ось хто завдав просто божевільну кількість проблем обороні Діназу. Міг забивати сам, а після одного з його кросів Хома влучив у поперечину воріт господарів. Зате відразу після перерви заробив і подав кутовий, після якого автогол відбувся в вишгородців. В обороні відіграв не безгрішно, але за цієї тактичної схеми Юрій – не остання інстанція. Загалом це яскравий сезон, який обох Радульських у Першій і Другій лігах вивів на передні, основні ролі.

Гол туру – Роман Барчук (Прикарпаття → Діназ)

Гарний і видовищний видався тур, але фаворит – очевидний. Цитуємо звіт: «Після кутового Бучакчийського від правого прапорця голкіпер зіграв на виході, а Соловйов зіграв на підбиранні й пробив. Хитрющий Барчук прямо перед Карнаушенком підправив у ворота п’яткою – 0:1. Що за гол! Четвертий гол Романа в поточному чемпіонаті».

Гол можна подивитися на відео з 0:58