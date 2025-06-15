Погода в Івано-Франківській області на 15 червня

15 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують малохмарну погоду, без опадів. Вдень по місту й області повітря прогріється до 25° тепла.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську — 22-24° тепла. По області прогнозують 20-25° тепла. У високогір’ї Карпат — 12-17° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.