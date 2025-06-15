Невідомі пошкодили у Калуші банери на “Алеї віри та надії”. ФОТО

В Калуській громаді Івано-Франківської області 31 травня на «Алеї віри та надії» встановили банери з обличчями зниклих безвісти та полонених військових. Через два тижні вандали пошкодили цю локацію.

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Про це повідомив голова громади Андрій Найда, пише Правда.

На Алеї Віри та Надії розміщені банери зі світлинами наших зниклих безвісти та полонених Захисників. Це місце стало сакральним для всіх, хто чекає, не втрачаючи надії на повернення своїх рідних. А хтось посмів скоїти такий злочин… Не вкладається в голові, що серед нас досі є ті, хто здатен на подібне

Відповідні служби оперативно займаються пошуком вандалів для притягнення їх до відповідальності. Також планують збільшити кількість відеокамер на цій Алеї.