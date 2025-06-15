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З Івано-Франківська передали квадрокоптери для потреб ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Івано-Франківська передали квадрокоптери для потреб ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 10:30
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В Івано-Франківську передали для потреб військових 10 квадрокоптерів DJI Matrice 4T та сучасний компʼютерний комплект.

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Усе – загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Це передали для потреб радіотехнічного батальйону 1-ої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади. Закупівлю здійснено за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Прикарпаття».