З Івано-Франківська передали квадрокоптери для потреб ЗСУ

В Івано-Франківську передали для потреб військових 10 квадрокоптерів DJI Matrice 4T та сучасний компʼютерний комплект.

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.