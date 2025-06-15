З Івано-Франківська передали квадрокоптери для потреб ЗСУ

В Івано-Франківську передали для потреб військових 10 квадрокоптерів DJI Matrice 4T та сучасний компʼютерний комплект.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
«Усе – загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Це передали для потреб радіотехнічного батальйону 1-ої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади. Закупівлю здійснено за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Прикарпаття».