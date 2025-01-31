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Погода в Івано-Франківській області на 31 січня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 31 січня

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 09:18
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31 січня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі — без опадів, вдень — невеликий дощ.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 1° морозу до 1° тепла, вдень повітря прогріється до 10-12° тепла.

По області вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень прогнозують 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. В тумані — 600-900 метрів.