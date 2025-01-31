Куди піти у Франківську: добірка подій на 31 січня – 2 лютого

Ці вихідні у Франківську будуть насиченими: відкриття виставки, спеціальний кінопоказ, театральні прем’єри, тренінги та бізнес-бранч.

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Команда Гончаренко центру зібрала добірку подій для дітей та дорослих.

Спеціальний показ фільму «Одного літа в Україні»

«Одного літа в Україні» (Summertime in Ukraine) — фільм про війну в Україні очима іноземних добровольців. Головні герої фільму — військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України (ГУР), які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту. Після сеансу відбудеться обговорення з режисером та автором ідеї Володимиром Тихим, режисеркою Анастасією Тихою, виконавчою продюсеркою Богданною Семен та героями фільму — бійцями Міжнародного легіону ГУР МО. Увесь прибуток від продажу квитків команда Вавилонʼ13 передасть на потреби Міжнародного легіону ГУР.

Коли: 1 лютого, 19:00

Де: Кінотеатр «Космос», вул. Незалежності, 97

Відкриття виставки KARP•YAK у Франківську. Неони + не вони = НЕвÓНИ

У кожній роботі авторки закладено ідею унікальності, ідею не боятись відрізнятись та досягати бажаного. Жінка дає глядачу можливість самостійно інтерпретувати картини, наче своєрідні метафоричні карти: кожен бачить те, що актуальне для нього в даний період часу. Вхід за донат на ЗСУ.

Коли: 1 лютого, 17:00

Де: Підземний Перехід Ваґабундо, вул. Пилипа Орлика, 7

Бізнес-бранч «Енергія грошей» для жінок-підприємиць

На бізнес-бранчі «Енергія грошей» жінки-підприємиці дізнаються, як залучити фінансову енергію у життя та бізнес. Спікерка — Валерія Легка, психологиня та бізнес-тренерка. На учасниць чекають інтерактивні вправи й психологічні техніки, а також можливість обмінятися досвідом з іншими підприємицями та отримати фідбек від експертки.

Коли: 31 січня, 17:00

Де: Гончаренко центр, вулиця Незалежності, 113

Реєстрація — за цим посиланням.

Прем’єра мюзиклу «Наталка Полтавка»

Мюзикл за однойменною п’єсою Івана Котляревського. Музика Миколи Лисенка.

Нова постановка переосмислює знайому історію завдяки нестандартному підходу до місця дії і абсолютно неочікуваному трактуванню ключових персонажів.

Коли: 2 лютого, 18:00

Де: Івано-Франківський драмтеатр, вулиця Незалежності, 42

Деталі та квитки — за цим посиланням.

Майстер-клас з нейрографіки від Гончаренко центру

Нейрографіка — це унікальний метод творчого малювання, який допомагає зняти стрес, розв’язати внутрішні конфлікти, підвищити креативність і навіть досягати цілей швидше. Під менторством психологині містяни створять власні композиції, відновлять ресурс та перезавантажаться. Участь безоплатна.

Коли: 31 січня, 15:00

Де: Гончаренко центр, вулиця Незалежності, 113

Реєстрація — за цим посиланням.

Вистава «За двома зайцями» у Драмтеатрі

Комедія на дві дії за Михайлом Старицьким. Голохвостий розпочинає полювання одразу на двох зайців. Його серце розривається між кралечкою Галечкою та грубим гаманцем Сірків. З одного боку Подолу – Проня, що страх як закохана і вже готується до весілля з “розумним та багатим франтом”, а з іншого – тітка Секлита, котра нізащо вже не випустить зі своїх рук та хати “завидного нареченого” своєї доні.

Коли: 1 лютого, 18:00

Де: Івано-Франківський драмтеатр, вулиця Незалежності, 42

Деталі та квитки — за цим посиланням.

Кіноперегляд фільму «Клондайк»

Фільм розповідає про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines у 2014 році. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхні життя разом із уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Кіноперегляд безоплатний.

Коли: 31 січня, 13:00

Де: Гончаренко центр, вулиця Незалежності, 113 Реєстрація — за цим посиланням.