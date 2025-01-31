Церкві довіряють більшість мешканців західних регіонів, — опитування

Церкві довіряє більшість громадян України. Водночас найвищий показник довіри — на заході.

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Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Разом з тим, як зазначають, порівняно з 2010 роком, коли рівень суспільної довіри до Церкви досяг максимуму (72,5%), наразі цей показник є нижчим — 62,5%.

Найбільшою мірою довіряють Церкві жителі Західного регіону (78% респондентів).

У Південному регіоні довіряють 62%, у Центральному — 61%, а найнижчий рівень довіри до Церкви зафіксований у Східному регіоні, де їй висловили довіру лише відносна більшість респондентів (47%), що лише на 8% перевищує частку тих, хто їй не довіряє.

“Зберігається регіональний характер усіх аспектів релігійного і конфесійно самовизначення громадян України (Захід країни традиційно характеризується найвищим рівнем релігійності, Схід — найнижчим). Однак, порівняно з 2000 роком частка тих, хто вважає себе віруючими, у Центральному, Південному та Східному регіонах зросла, тоді як у Західному регіоні вона, порівняно з 2000 роком, не змінилася. Отже, різниця між регіонами у частці тих, хто вважає себе віруючим, зменшується”, — підкреслили соціологи.

Довідково: опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві.

У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитали 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.