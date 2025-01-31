В Івано-Франківську автомобіль зіткнувся з деревом

У п’ятницю, 31 січня, о 00:27 на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі по вулиці Січових стрільців в місті Івано-Франківську трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля.

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Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, автомобіль зіткнувся з деревом.

До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які від’єднали клеми акумуляторної батареї транспортного засобу, щоб запобігти виникненню пожежі.

Усі обставини щодо постраждалих та причин аварії встановлюють правоохоронці.