Покарання надто м’яке: В Івано-Франківську скасували вирок жінці, яка продавала власні порнографічні відео

Івано-Франківський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська та скасував вирок Івано-Франківського міського суду від 11 серпня 2025 року.

Справа стосувалася обвинуваченої, яка виготовляла, зберігала та продавала власні порнографічні матеріали через закриті канали у месенджері Telegram, використовуючи для цього свій мобільний телефон. Справу направлено на новий судовий розгляд у суді першої інстанції в іншому складі, пише Бліц-Інфо.

Міський суд визнав обвинувачену винною за ч. 1 ст. 301 та ч. 3 ст. 301 КК України (Створення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та призначив їй три роки позбавлення волі, але одразу ж звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Окрім того, її зобов’язали сплатити 17 тисяч гривень.

Прокурор оскаржив це рішення, вважаючи його незаконним, а покарання невідповідним ступеню тяжкості злочину внаслідок м’якості. Основні претензії полягали у тому, що суд першої інстанції безпідставно перекваліфікував дії жінки на менш сувору статтю (ч. 1 ст. 301 КК України) та необґрунтовано постановив повернути обвинуваченій мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», який використовувався як знаряддя злочину, замість його конфіскації.

Колегія суддів апеляційної інстанції погодилася з доводами прокурора про істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які зробили вирок суду першої інстанції необґрунтованим і немотивованим. Судді зазначили, що суд не навів переконливих мотивів для пом’якшення кваліфікації та прийняв необґрунтоване рішення щодо долі речових доказів. У зв’язку з цим, вирок було скасовано, і справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

При новому розгляді місцевий суд має з’ясувати всі обставини та надати вичерпну оцінку доказам, зокрема щодо правильної кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 2, 3 ст. 301 КК України. Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

