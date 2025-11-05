Жовтень на Прикарпатті був прохолоднішим та сухішим за норму

У жовтні 2025 року на Івано-Франківщині спостерігалася мінлива погода.
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, місяць загалом був прохолоднішим і сухішим за кліматичну норму.
Як вказують, лише наприкінці третьої декади в гірських районах випало більше опадів.
Середня місячна температура повітря в Івано-Франківську становила +8,0 °C, що на 0,3 °C нижче від норми.
На рівнинній частині області вона дорівнювала +7,7 °C (на 0,7 °C нижче від норми), у горах — +4,3 °C, тобто на 2 °C нижче середніх показників.
Найхолодніше цього місяця було 21 жовтня — на метеостанції Івано-Франківськ зафіксували –6,6 °C, що нижче від багаторічних екстремальних значень.
Максимальна температура повітря у жовтні сягала +22 °C, а на високогір’ї — +10 °C. Мінімальна температура становила –7 °C, у горах — до –5 °C.
Кількість опадів у жовтні була нижчою за норму. У Івано-Франківську випало 39 мм (78 % місячної норми), на рівнині — 43 мм (78 %), у горах — 115 мм (117 % норми).
Максимальний порив вітру зафіксували на станції Пожежевська — він сягав 19 м/с.