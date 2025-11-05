У селі Перерісль на Прикарпатті в ДТП загинули два пішоходи

5 листопада у селі Перерісль Надвірнянського району Івано-Франківської області водій Volkswagen смертельно збив двох пішоходів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області, інформує поліція області.

Аварія сталася о 18:28. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

"Попередньо вони з'ясували, що водій 2000 року народження автомобілем Volkswagen наїхав на двох пішоходів. Від отриманих травм вони загинули", — йдеться у дописі.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння, він був тверезим.