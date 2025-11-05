ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У селі Перерісль на Прикарпатті в ДТП загинули два пішоходи

Автор: Олег Мамчур
5 листопада у селі Перерісль Надвірнянського району Івано-Франківської області водій Volkswagen смертельно збив двох пішоходів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області, інформує поліція області.

Аварія сталася о 18:28. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

Нічна ДТП, поліція та швидка допомога на місці
Поліція розслідує ДТП на трасі вночі
Поліція розслідує ДТП на трасі вночі

“Попередньо вони з’ясували, що водій 2000 року народження автомобілем Volkswagen наїхав на двох пішоходів. Від отриманих травм вони загинули”, — йдеться у дописі.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння, він був тверезим.

