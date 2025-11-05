Студенти ІФНТУНГ організували благодійний ярмарок для збору коштів на маскувальні сітки

Студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу провели благодійний ярмарок у холі головного корпусу. Молодь зібрала кошти на матеріал для маскувальних сіток та евакуаційних нош для 5 батальйону 102 бригади ЗСУ.

Про благодійний захід повідомили в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Студенти, викладачі та гості вишу об’єдналися навколо мети допомогти захисникам України, пишуть Версії.

Благодійну акцію організувала кафедра підприємництва та маркетингу Інституту економіки та менеджменту. На ярмарку продавали домашню випічку, солодощі та напої.

Також на благодійному заході пропонували вироби ручної роботи. Студенти представили прикраси, іграшки та інші вироби, створені власноруч.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Зібрані кошти будуть передані Оксані Моспанюк з громадської організації Гуманітарний штаб УМГ. Вона є мамою загиблого героя, випускника ІФНТУНГ Святослава Моспанюка.

“На виручені гроші закуплять тканину та матеріали для виготовлення маскувальних сіток та евакуаційних нош для 5 батальйону 102 бригади ЗСУ”, — йдеться у повідомленні університету.

Ініціаторка ярмарку, завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу ІЕМ, професорка Ірина Перевозова розповіла про систематичність таких заходів. Університет проводить благодійні акції в різних форматах.

“Цього разу активно залучили першокурсників — тих, хто лише нещодавно став частиною студентської спільноти. Але традиційно об’єднуємо й викладачів, і студентів інших кафедр”, — зазначила Перевозова.

Професорка підкреслила, що такі заходи нагадують про триваючу війну. Кожен може допомагати фронту тими можливостями, які має.

“Приємно бачити, як молодь демонструє активну громадянську позицію, щирий патріотизм і небайдужість. Кожна гривня – це внесок у збереження життя наших захисників”, — додала Ірина Перевозова.

Студенти поділилися, що участь у благодійних заходах для них вже стала доброю традицією. Багато молодих людей починали волонтерити ще у школі.

Раніше вони плели маскувальні сітки, готували гостинці для військових та збирали допомогу для фронту. Цього разу студенти власноруч приготували смаколики для продажу на ярмарку.

Кожна покупка на благодійному заході ставала не лише приємністю, а частинкою великої справи. Відвідувачі ярмарку долучалися до допомоги армії.

Оксана Моспанюк зазначила, що запитів на допомогу від військових надходить багато. Матеріалів для виготовлення маскувальних сіток не вистачає.

Завдяки ярмарку планують придбати чотири рулони тканини. З них зроблять близько 50 маскувальних сіток для військового підрозділу.