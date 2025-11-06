На Верховинщині оголосили карантин після виявлення випадків сказу у великої рогатої худоби

Випадки захворювання зафіксовано в селі Кривопілля, у присілку Малий Ходак, та ще в одному населеному пункті громади.

У Верховинській громаді запровадили карантинні обмеження через виявлення сказу у корів. Випадки зафіксували в селі Кривопілля (присілок Малий Ходак) та селі Бережниця (присілок Сметанчино).

Відповідне рішення ухвалила Державна надзвичайна протиепізоотична комісія, засідання якої відбулося під головуванням заступниці голови Верховинської селищної ради Оксани Чубатько.

"Села Кривопілля та Бережницю визнані неблагополучними щодо сказу великої рогатої худоби, а на їхніх присілках ввели двомісячний карантин. Також навколишню територію в радіусі 1,5 км визначили загрозливою зоною", – пише Верховинська селищна рада.

У місцях виявлення хвороби проводяться всі необхідні ветеринарні заходи для локалізації сказу та запобігання його поширенню.